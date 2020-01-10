Hristodulidis’ten Kahire görüşmesi konusunda açıklama

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, özellikle de Libya’daki tutumunun, uzun vadeli bir avantaja sahip olmayacağını ve belirli sonuçlara yol açacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e açıklamasında, kendisinin de aralarında bulunduğu beş dışişleri bakanının Kahire’deki görüşmesinin sonuçlarını yorumlayan Hristodulidis, bölgedeki beş devlet tarafından Ankara’ya, Libya’daki faaliyetlerinin uluslararası yasallığın ötesinde olduğu ve herhangi bir hukuki sonucu olmayacağı mesajlarının gönderildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede Libya’ya ateşkes çağrısında bunulmasını da yorumlayan Hristodulidis, Moskova’yla olan ilişkilerin diplomatik aşamada sürdüğünü, öte yandan Rusya’nın Libya krizindeki Türk tezleriyle örtüşmediğini kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yakın zamanda Güney Kıbrıs’a geleceğini de açıklayan Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Nisan veya Mayıs ayında Moskova’ya gideceğini ifade etti.



“Avrupa Birliğinin Libya’daki gelişmeler konusunda arka planda kaldığı, Moskova ile Ankara’nın ise başrolde olduğu” konusundaki düşünceyi de yorumlayan Hristodulidis, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta Irak, İran-ABD krizi ve Libya konusunda olağanüstü toplanacaklarını ve toplantıda Ankara’nın Libya’yla yaptığı anlaşmaların da ele alınacağını belirtti.



Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmalar konusundaki Avrupa tezlerinin net olduğunu da savunan Hristodulidis, Kahire’de gerçekleştirilen beşli toplantıda, dışlamalar olmadan bölge devletlerinin tümüne, bölgedeki meydan okumaların ele alınmasına yönelik işbirliğine katılmaları için açık davet gönderildiğini kaydetti.



Fransa’nın çok taraflı görüşmeye tam anlamıyla katılması yanı sıra, İtalya’nın da buna katılımının önemini vurgulayan Hristodulidis, İtalya’nın en nihayetinde EastMed boru hattının inşasına dair anlaşmayı imzalayacağına inandığını da ekledi.



DİSİ’DEN KAHİRE GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Alithia gazetesine göre, DİSİ de Kahire görüşmesiyle ilgili açıklamasında, Kahire’de gerçekleştirilen beşli görüşmenin, diplomatik aşamada geliştirilen diğer işbirlikleriyle birlikte, Rum Yönetiminin, Orta Doğu’daki gelişmelerin tam ortasında, ileri sürdükleri “Türkiye’nin yasalara aykırı tutumunu” ele alırken, izole olmadığını gösterdiğini vurguladı.



Açıklamasında Rum Yönetiminin çok taraflı bir dış politika izlediğini de savunan DİSİ, Rum kesiminin buna paralel olarak, pratikte, bölgede bir istikrar kapısı olduğunu kanıtladığını ve bunun bölgedeki dost ülkeler, aynı zamanda AB tarafından da kabul edildiğini belirtti.