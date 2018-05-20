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Hristofyas, Anastasiadis'i, Akıncı'nın Guterres çerçevesi önerisine cevap vermeye çağırdı

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Hristofyas, Anastasiadis'i, Akıncı'nın Guterres çerçevesi önerisine cevap vermeye çağırdı
Hristofyas, Anastasiadis'i, Akıncı'nın Guterres çerçevesi önerisine cevap vermeye çağırdı

Rum yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas, Nikos Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres Çerçevesi önerisine cevap verme çağrısı yaptı.

Haravgi’nin; “Dimitris Hristofyas: İşte Hendek” başlıklı haberine göre Hristofyas, Anastasiadis’e mektup göndererek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için Guterres Çerçevesi’ni kabul etmesi yönündeki önerisine cevap vermesini istedi.

Hristofyas, 16 Mayıs tarihini taşıyan ve dün yayınlanan mektubunda, Akıncı’nın, Anastasiadis’ten “daha kötü durumda olmasına rağmen, federasyonu ve Kıbrıslı Türklerin kimliğini savunarak bir kez daha Erdoğan’ı ve Çavuşoğlu’nu karşısına alma cesareti gösterdiğini” savundu.

Mektubunda; “Sayın Akıncı’nın, tek ve bir tane olan Guterres Çerçevesini kabul ettiğini açıkça söyleyerek bizim tarafı, eli böğründe bıraktığına inanıyorum” diyen Hristofyas, Rum tarafını da çerçeveyi kabul ettiğini söylemeye, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlama olanaklarını araştırmak üzere danışmanını göndermeye çağrılmasını istemekle de Rum tarafını, eli böğründe bıraktığı görüşünü ortaya koydu.

“BİZİM TARAFTA İSTEKSİZLİK VAR”

Hristofyas; “Akıncı’nın onurlu, Türkiye’nin de onurlu olmadığını düşündüğüm niyeti konusunda bizim tarafta, Guterres Çerçevesi’nin ne olduğuna dair çeşitli kurnazlıklarla ifade edilen bir isteksizlik var” ifadesini kullandı.

Hristofyas mektubunda; Türkiye’nin, (AB yolunda) ilerlemek istiyorsa “şarabına su katması, rota değiştirmesi ve tek yanlı müdahale hakkını, bugün bilinen şekliyle garantileri kaldırması ve Türk askerinin aşamalı olarak çekilmesini kabul etmesi gerektiğini” de savundu.

Türkiye’nin, hidrokarbonlar ve gelecekte hidrokarbonlardan yararlanılması ile ilgili bir teşvike ihtiyaç duyduğunu öne süren Hristofyas “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda olumlu tavır gütmesi için en etkin teşvik de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, çözümle birlikte doğal gazı Türkiye’ye nakledecek boru hattı inşa etme niyetini ilan etmesidir. Bu (niyet ilanı) ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle olabilir” ifadelerini de kullandı.

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