Huzurevleri ve Bakım Merkezleri için yeni düzenleme!

Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak, halkın bilgisine getirildi.

Görüş ve öneriler, Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Tasarının genel gerekçesinde, toplumda yaşlı nüfusun artmasıyla beraber yürürlükte bulunan 71/1989 sayılı Huzurevleri Yasası ve 32/2006 sayılı Özel Huzurevleri Yasası’nın, ihtiyaç duyulan düzenlenmelerin yapılmasında yetersiz hale geldiği ifade edildi.

Özel bakım merkezleri ve özel huzurevlerinin açılmasında izlenecek yol, çalışacak personelin nitelik, görev ve sorumlulukları, binanın fiziksel özellikleri, kuruluşun hizmet ve işleyişine ilişkin kuralları düzenlemenin amaçlandığı tasarı, Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin huzurevleri ve bakım merkezlerini düzenleyen yasalar dikkate alınarak, hazırlandı.

İlgili düzenlemenin ayrıca, kurum bakımına ilişkin bir standart oluşturmasının yanında, hizmet alan kişilerin ihmal ve istismarının önlenmesine ilişkin koruyucu bir role sahip olduğu kaydedildi.

Kurum bakımına ilişkin ihtiyaç duyulan yasal dayanağı sunarak, bu kurumlardan hizmet alan kişilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde bakılmasını sağlayacak standartların oluşturulmasını düzenleyen Yasa Tasarısının, ivedilikle görüşülmesinin “son derece önemli” olduğu vurgulandı.