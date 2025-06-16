İbrani medyası: İran Netanyahu’nun evini hedef aldı

İsrail rejimi ordusunun yaptığı açıklamaya göre, İran’dan 50 füze fırlatıldı. Patlamaların yoğunluğu, özellikle kuzey Filistin'de ve Kudüs çevresindeki yerleşimlerde hissedildi. Siyonist rejime ait hava savunma sistemleri, saldırıya uğrayan bölgelerdeki füzeleri yok etmek ve etkilerini azaltmak için çaba sarf etmekte.

İran, İsrail'e karşı verdiği yanıtlarda önemli bir artış yapmayı kararlaştırdı. Aynı kaynaklar, saldırıların hedeflerinden birinin Netanyahu'nun evi olduğunu ve diğer hedefin ise El-Hadire şehrindeki bir elektrik istasyonu olduğunu bildirdi.

İsrail rejiminin iç güvenlik birimi de, işgal altındaki topraklarda yaşayanlara yönelik bir uyarı yayımlayarak, "İlerleyen bir duyuruya kadar" sığınaklarda kalmalarını, sadece birkaç dakika süren bir güvenlik önlemi almanın ötesinde, uzun süreli bir bekleyişe hazırlıklı olmalarını istedi.