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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın kadınlar günü etkinliği yarın merkezi cezaevi’nde

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Kadın mahkûm ve tutuklulara yönelik etkinlik düzenlenecek
İçişleri Bakanlığı’nın kadınlar günü etkinliği yarın merkezi cezaevi’nde

İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, yarın Merkezi Cezaevi’nde kadın mahkûm ve tutuklulara yönelik etkinlik düzenleyecek.

10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik, kadın mahkûmların topluma kazandırılması, Kadına Yönelik Şiddet, Sığınma Evi ve KKTC’deki kadın örgütlerinin çabalarıyla ortaya çıkan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” farkındalığını artırmak üzere düzenlenecek.

 

BAYBARS DA KATILARAK KONUŞMA YAPACAK

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinliğin açılışında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem konuşma yapacak.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, “Sosyal Haklar Kapsamında Yaşama Yeniden Dönüş ve Şiddete Karşı Direnmenin Yöntemleri” başlığıyla konuşacak.

Başel’in ardından LTB Toplumsal Cinsiyet Birimi’nden Bilgen Anayasa ve Gizem Ercantan, “kadına yönelik şiddet ve sığınma evi” konusunda bilgi verecek.

Ardından da Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken” isimli filmin gösterimi yapılacak ve ardından filmle ilgili soru cevap etkinliği gerçekleştirilecek.

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