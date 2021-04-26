İDDİA: Türk tarafı Eşit Egemenlik karşılığında "TOPRAK" mı verecek?

Son günlerde ortaya çıkan Harita tartışmasının altında yatanın iki devletli çözüme karşılık önemli oranda toprak tavizi olabileceği konuşuluyor.

Kulislerde diler getirilen iki senaryo var.

Birinci senaryoya göre;

Kıbrıslı Rumlara “Eşit egemenlik” yani “iki ayrı devlet” tezi masaya konacak ve “toprak karşılığı iki devletli çözüm” önerilecek.

1974 sonrası toprağın %36'sını elinde bulunduran ve tüm çözüm süreçlerinde %29+’yı masada öneren Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği Cenevre'de gayrı resmi tarama toplantısında ezber bozup %21+’ya karşılı iki devletli çözümü önereceği konuşuluyor.

Cenevre öncesi ortaya çıkan harita tartışmalarının nedeninin bu toprak tavizi olabileceği konuşuluyor.

İkinci senaryoya göre;

Ankara’nın ve Kıbrıs Türk liderliğinin bahsettiği “iki devletli çözümü” Cenevre’ye “iki federe devletten oluşan gevşek bir federal devlet” şeklinde gündeme getirebileceği ve desentral iki toplum devleti üzerinden bir kanatları çok güçlü merkezi çok zayıf bir Federasyonu görüşmeye başlayacağı yönünde.

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