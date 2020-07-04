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İHD:'Bir süredir gözaltılara köpek getiriliyor'

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İHD:'Bir süredir gözaltılara köpek getiriliyor'
İHD:'Bir süredir gözaltılara köpek getiriliyor'

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi İşkence ile Mücadele Komisyonu Üyesi Avukat Yakup Güven, takip ettikleri işkence ve poliste kötü muamele olayları hakkında bilgi verdi.

Güven, İHD'ye yapılan başvurular içinde son dönemde "psikolojik işkence" olarak değerlendirdikleri olayların arttığını, kaba dayak, kötü muamele, kötü koşullarda tutma gibi yöntemler sürerken polisin gözaltı için gittiği ikametlere arama köpekleriyle geldiğinin görüldüğünü söyledi.

'Köpeğin aramayla ilgili bir işlevi yok'

"Köpeğin bir olayda gözaltına alınacak şahsa dönük hiçbir işlevi yoktur aslında. Köpeğin orada olmasının polise bu konuda sağlayabilecek hiçbir fayda yok. Dolayısıyla kokuyla ulaşacağı bir bulgu söz konusu değil. Bunlar değerlendirildiğinde köpeğin oraya kesin bir işkence için götürüldüğü kanaati oluşuyor" diye konuşan Güven, köpeklerin karıştığı gözaltına alma olaylarının üç tanesinde işkence vakası olduğunu, köpeklerin direkt silah olarak kullanıldığı işkence vakalarının yaşandığını öne sürdü ve bunun daha önce yaşanan bir durum olmadığını belirtti.

Güven'in verdiği bilgiye göre 30 Mayıs’ta yapılan baskında Şeyhmus-Menice Yılmaz çiftine arama köpekleriyle işkence yapıldı. 26 Haziran’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi ve TJA aktivisti Sevil Rojbin Çetin'in de köpekli işkenceye maruz kaldığını anlatan Güven, Çetin'in avukatlarının suç duyuruları ve yasal işlem başlatma süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

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