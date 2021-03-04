  • BIST 1.537
  • Altın 411,174
  • Dolar 7,4364
  • Euro 8,9488
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

İhtiyat Sandığı Dairesi Onlıne Yatırım Hizmeti Vermeye Başlıyor

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, E-Bordro (elektronik bordro) uygulaması ile online yatırım hizmeti vermeye başlayacağı duyurdu.
İhtiyat Sandığı Dairesi Onlıne Yatırım Hizmeti Vermeye Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, E-Bordro (elektronik bordro) uygulaması ile online yatırım hizmeti vermeye başlayacağı duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, işverenlerin İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında, daireye yapılması gereken Nisan 2021 devresi ve bundan sonraki devrelere ait yatırımlarını online olarak www.ihtiyatgov.ct.tr adresinde yer alan “İşveren Portalı” kısmına girip yapabilecekleri belirtildi.

İşveren portalına ilk kez girecek işverenlerin bir defaya mahsus olmak üzere www.ihtiyat.gov.cr.tr adresine girip ekranın sol tarafında bulunan “E-ihtiyat İşveren Kayıt Formu”na tıklayıp orada yer alan formları doldurması ve doldurduğu formları eihtiyat-isveren-basvuru@ihtiyat.gov.ct.tr adresine mail atmaları gerekiyor.

Gerekli kayıt işlemlerini yapan işverenlere işveren portalına girebilmeleri içim gerekli şifre mesaj yoluyla İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından iletilecek. 

E-bordrolar, e-imzalı alınacağından dolayı işverenler, Eelektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) e-imza almaları gerekiyor.

E-imzanın nerden nasıl alındığına dair detaylı bilgi www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinde Sıkça Sorunlan Sorular (SSS) sayfasında bulunuyor.

İşveren portalına kayıt yapmakta veya online yatırım yapmakta sorun yaşayan işverenler www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan iletişim numaralarından telefon ile ulaşabilecek veya canlı destek kısmına Whatsapp mesajı atabilecek ya da e-mail yolu ile İhtiyat Sandığı Dairesi ile irtibata geçebilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Merkez Ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulüpleri İhtiyaçlı 164 Kişiye Gıda Paketleri Dağıttı04 Mart 2021 Perşembe 14:40
  • Barış Kuvvetleri Komutanı Öztürk, İçişleri Bakanı Evren’i Ziyaret Etti04 Mart 2021 Perşembe 14:35
  • TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç KKTC’de04 Mart 2021 Perşembe 14:30
  • Taşımacıların Eylemi Başbakanlık Önünde Sürüyor04 Mart 2021 Perşembe 14:28
  • Memur-Sen İki Devletli Çözüm Modeline Destek Belirtti04 Mart 2021 Perşembe 14:25
  • Alsancak Bölgesinde Metrekareye 60 Kilogram Yağış…04 Mart 2021 Perşembe 14:20
  • KAR-İŞ Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı Ziyaret Etti04 Mart 2021 Perşembe 14:15
  • St.Hilarion Kalesi’nin Kafeteryasındaki Hasar Bugün Net Şekilde Ortaya Çıktı04 Mart 2021 Perşembe 14:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu04 Mart 2021 Perşembe 14:10
  • Özersay:“Protokolün ekleri paylaşılmadı, reel sektörün hangi kesimi, ne şekilde desteklenecek?04 Mart 2021 Perşembe 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti