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İhtiyat Sandığı Faiz Oranları Değişti

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Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
İhtiyat Sandığı Faiz Oranları Değişti

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının %17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının %10 ve avans cari faiz oranının %5 olarak onaylanmasına karar verdi. 
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak. 


Öte yandan, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının ise %10’dan %13’e yükseltilmesine karar verildi.

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