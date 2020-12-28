II. Hrisostomos “Bana İki Devlet Çözümü İstediğini Söyledi” Dedi Ortalık Karıştı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Politis’e verdiği ve gazetenin dünkü sayısında manşette yer bulan röportajında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir görüşmelerinde kendisine iki devlet çözümü istediğini söylediğini açıklaması, Rum tarafında ortalığı karıştırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis dün yazılı açıklama yaparak, II. Hrisostomos’u yalanladı, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da Anastasiadis’i yalancılıkla suçladı.

Haravgi “Başpiskopos İki Devlet Konusunda Anastasiadis’i ‘Çiviledi’” başlığıyla manşete çektiği ve II. Hrisostomos’un Politis’te yayımlanan söyleşisinden kesitlere yer verdiği haberinde, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımını aktardı.

Gazeteye göre Kiprianu, şahsi twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

“İki acı gerçek (yeniden) teyit oluyor: 1. Başkan, hiçbir zaman iki devlet çözümü görüşmediğini iddia ederken yalan söylüyor, 2. Tarihte ilk kez bir başkan Kıbrıs’ın yarısını Türkiye’ye hibe etmeyi aklından geçirmekle kalmayıp, çeşitli kişilerle görüştü.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konuyu Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü ve Anastasiadis’in olumsuz olmadığını birçok kez kamuoyu önünde açıkladığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da 3 Kasım 2020’deki görüşmelerinin ardından Anastasiadis’in önüne iki devlet çözümünü koyduğunu ve muhatabının tamamen olumsuz yaklaşmadığını açıkladığı hatırlatıldı, Anastasiadis’in her defasında bu açıklamaları yalanladığına dikkat çekildi.

Nikos Anastasiadis’in, yazılı açıklamasında, 2017 Temmuzu itibarıyla Crans Montana sürecinin çökme sebebini izah etmek üzere II. Hrisostomos ile bir dizi görüşme yaptığını, bu görüşmelerinden birinde II. Hrisostomos’a Türkiye’nin hedeflerini aktardığını belirttiği kaydedilen habere göre açıklamanın bazı bölümleri şöyle:

“Her ikimiz de BM ve AB tarafından kabul edilmeyecek olmasının ötesinde, Kıbrıs Helenizm’inin güvenliği aleyhine olması nedeniyle iki devlet çözümünün kabulünün mümkün olmadığı ortak anlayışına vardık. Başpiskopos bütün o diyalogda tezlerimi başka türlü anladıysa üzgünüm. Eylül 2017’de BM Genel Sekreteri’ne yazılı sunduğum önerilerde istikrarla duruyorum. O zamandan itibaren, müzakerelerin 25 Kasım 2019 Berlin Ortak Açıklaması temelinde, Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesi hedefiyle Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin değişmediğini birçok mektubumda dile getirdim.”

Fileleftheros, haberi “Başkan, Kıbrıs Sorunundaki Pozisyonum Değişmezdir Diyor… Başpiskopos’un İki Devlet Çözümü İstediğini Söylediği Açıklamasına Cevap… Andros Kiprianu Pür Ateş” başlığıyla aktardı.

Politis “Anastasiadis Başpiskopos İçin: Başpiskopos İki Devlet Konusunu Yanlış Anladı… Başkan Anastasiadis Politis’e İki Devlet Çözümü Konusunda Söylediklerini Başpisopos II. Hrisostomos’un Yanlış Anlamasına Yordu”

Alithia “Başkan Anastasiadis: İki Devlet Hakkında Söylenenler Yanlış Anlama” başlığını kullandı.