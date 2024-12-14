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İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

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Bafra'da Kaya Artemis Çemberi ile Bafra Çemberi arasında meydana gelen kazada, bir araç başka bir araca çarptı. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi.
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

Bafra'da Kaya Artemis Çemberi ile Bafra Çemberi arasında saat 12.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, 50 yaşındaki Nihal Soykal'ın, yönetiminde bulundurduğu KP 403 plakalı araç ile tali yoldan ana yola dikkatsizce çıktığı esnada, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden 54 yaşındaki Nurettin Kaplan yönetimindeki VN 962 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmasıyla oldu. Çarpmanın etkisiyle, VN 962 plakalı araç yoldan çıkarak tarla içerisinde takla atıp sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan VN 962 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

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