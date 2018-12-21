İletişim ve Karşılıklı Anlayış, Tartışma Teknikleri ile Öğrenme-Öğretme Süreci Teknikleri Konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından ‘Tartışma Tekniklerinin Öğrenme – Öğretme Sürecinde Kullanılmasına Yönelik Uygulamalar’ konulu çalıştay organize edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1. Kat, Toplantı Odasında gerçekleştirilen çalıştaya, Atatürk Eğitim Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi öğretim elemanları katılım gösterdi.

Çalıştayda, İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, katılımcılara empatik iletişim ve karşılıklı anlayış konularında bilgi verdi. Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İpek Danju da bilgi, beceri, tutum, özellik, değer ve olumlu davranış değişikliğinin kılavuzlandığı öğrenme – öğretme sürecinde öğrenmelerin nitelikli ve kalıcılığının sağlanabilmesi için öğrenenlerin de sürece dahil edilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Yrd. Doç. Dr. Danju, “Tartışma teknikleri, ‘Nasıl Öğretelim?’ sorusuna cevap aranan öğrenme – öğretme sürecinde aktif katılımın sağlanabilmesi, öğrencilerin konuları kavramasında, iyi anlayamadıkları noktaların açıklığa kavuşturulmasında ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla tercih edilmelidir” dedi.

Sorun Çözme Tekniği Olan Kalite Evi Etkinliği Gerçekleştirildi…

Yrd. Doç. Dr. Danju, büyük grup tartışmaları ve küçük grup tartışmaları gerçekleştirilen, öğrencilerin karşılıklı konuşmasına, birbirlerini dinlemesine ve eleştirmesine dayanan tartışma teknikleri öğrenen durumundaki öğrencilere; eleştirel bakış açısı, yaratıcı düşünme becerisi, analitik düşünme becerisi, yansıtıcı düşünme becerisi, problem çözme becerisi ve empati kurma becerileri kazandıran ‘zıt panel, kollegyum, çember, fikir taraması, bilgi şöleni, münazara, panel, görüş geliştirme, forum, açıkoturum, düşünce atölyesi, vızıltı grupları, akvaryum, top taşıma, konuşma halkası, altı şapkalı düşünme, sokratik tartışma ve kalite evi sorun çözme tekniklerini katılımcıların bilgisine sundu. Son olarak, sorun çözme tekniği olan Kalite Evi etkinliğini gerçekleştirdi.