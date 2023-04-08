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İlk altı hafta emzirmek bebeğin ileride davranış sorunları yaşamasını önlüyor

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Yapılan bir araştırma, yaşamlarının ilk 6 haftasında emzirilen bebeklerin özel eğitim ihtiyaçları veya davranış sorunları yaşama olasılığının beşte bir oranında daha az olduğunu gösterdi.
İlk altı hafta emzirmek bebeğin ileride davranış sorunları yaşamasını önlüyor

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2004’ten itibaren İskoçya’da doğan ve 2009’dan 2013’e kadar bir okula devam eden 191.745 çocuğun sağlık ve eğitim verilerini inceledi.

Çalışmaya dahil edilen çocukların yüzde 66,2’si formül mamayla beslenmiş, yüzde 25,3’ü emzirilmiş ve yüzde 8,5’i de ilk altı ila sekiz hafta sadece karma beslenmişti.

Yalnızca anne sütüyle beslenen çocukların duygusal veya davranışsal güçlüklere ve dörtte bir oranında fiziksel sağlık sorunlarına sahip olma olasılığı yaklaşık beşte bir oranında daha azdı.

Bulgular, yaşamın ilk birkaç haftasında anne sütü almanın davranış sorunlarına sahip olma riskini veya buna sıklıkla neden olan öğrenme güçlüklerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

DSÖ, “EN AZ ALTI AY EMZİRİN” DİYOR

Araştırmayı yürüten Dr. Michael Fleming, “Birçok kadının DSÖ tarafından önerilen altı ay boyunca yalnızca emzirmek için mücadele ettiğini biliyoruz.”

“Ancak çalışmamız, daha kısa süreli, özel olmayan emzirmenin yine de bir çocuğun öğrenme gelişimi açısından faydalı olabileceğine dair kanıt sağlıyor.”

“Bu çalışmanın sonuçları, bebeklik döneminde beslenme yönteminin özel eğitim gereksinimlerinin nedenleri için değiştirilebilir bir risk faktörü olabileceğini ve bunun da etkilenen çocuklar, aileleri ve daha geniş toplum üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.” dedi.

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