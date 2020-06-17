  • BIST 110.818
  • Altın 378,993
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6989
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

İlk kez bir oyun tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek

»
İlk kez bir oyun tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek
İlk kez bir oyun tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasına izin verdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden yapılan açıklamada, Akili Interactive tarafından geliştirilen “EndeavorRx” isimli oyuna pazarlama izni verildiği bildirildi.

Söz konusu oyunun 600 çocuk üzerinde 7 yıl süren çalışmalar sonucu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, 8-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat işlevini geliştirmek amacıyla EndeavorRX adlı oyunun reçeteli ilaç olarak satılmasına izin verildiği kaydedildi.

Açıklamda, oyunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili semptomları iyileştirmeyi amaçlayan ilk dijital terapi olmasının yanı sıra FDA tarafından pazarlama yetkisi verilen ilk oyun tabanlı tedavi olduğu aktarıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Satürn’ün ünlü uydusu 100 kat hızlı uzaklaşıyor10 Haziran 2020 Çarşamba 14:20
  • NASA'nın çektiği fotoğraf, Mars'ta hayat olduğunu kanıtladı10 Haziran 2020 Çarşamba 07:52
  • Mikro heykeltıraştan mercimek büyüklüğünde satranç takımı09 Haziran 2020 Salı 11:11
  • Facebook, Rus ve Çin devlet medyasını etiketlemeye başlıyor06 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
  • Facebook sizi eski ve utanç verici gönderilerden kurtarıyor04 Haziran 2020 Perşembe 11:59
  • Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler04 Haziran 2020 Perşembe 09:05
  • Dragon ekibi ISS ekibiyle buluştu: 'Uzayda tokalaşmak serbest, dünyada yasak'02 Haziran 2020 Salı 10:30
  • SpaceX'in Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi01 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
  • SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı31 Mayıs 2020 Pazar 10:08
  • SpaceX’in prototipi infilak etti30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti