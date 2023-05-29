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İlk turda “Erdoğan gitmeli” ifadelerine yer veren Economist’ten seçim yorumu

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Dün gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu sonrasında Recep Tayyip Erdoğan zaferini ilan ederken, ilk turda yayınladığı "Erdoğan gitmeli" ifadesini kullanan ve hazırladığı kapak ile gündem olan Economist'ten dikkat çekici bir yorum geldi.
İlk turda “Erdoğan gitmeli” ifadelerine yer veren Economist’ten seçim yorumu

İngiltere’nin önde gelen dergilerinden The Economist, Türkiye’de dün gerçekleşen ikinci tur oylamanın ardından kapsamlı bir haber yayınladı…

İlk tur seçimden önce, 2023’ün en önemli seçimi. Türkiye ve demokrasinin geleceği” kapağını kullanan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini duyurmuştu. Dergi kapağında, “Demokrasiyi kurtar, Erdoğan gitmek zorunda ve oyunu kullan etiketleri yer almıştı.

Economist’in kapağı birkaç hafta önce gündem olmuştu.

O dönem Economist’in bu kapağı ve kullanan ifadeler Ankara’nın tepkisini çekmişti. Erdoğan ve bakanlar Economist’e tepki gösterirken, Erdoğan isim vermeden derginin kapağını eleştirmişti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  “Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz” demişti.

“EN İYİ ŞANS KAYBEDİLDİ”

Dünkü oylama sonrasında Economist, Türkiye ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı… Haberde, “Demokrasinin yeniden tamir edilmesi için son 10 yılda ele geçirilen en iyi şans kaybedildi” denildi. Haberde, “Türkiye’de muhalefet Erdoğan’ı koltuğundan etmek için en iyi şansa sahipti. Altı muhalefet partisi kapsamlı bir reform programı hazırlamıştı. Ekonomide de enflasyon yüksekti ve bunun sebebi de garip para politikaları oldu. Depremde de inşaatlarda yapılan usulsüzlükler gündeme geldi. Fakat bunlar yeterli değildi. Erdoğan geçmişte seçim üstüne seçim kazandıran oyun kitabından parçaları sergiledi. Türkiye’deki kültür savaşlarının alevini körükledi ve muhalefeti Türk kültürüne ve ulusal güvenliğe bir tehdit olarak gösterdi” denildi.

Seçim kampanyaları sırasında Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun montajlı videolarını seçmene gösterdiğini ve Türkiye’de medyanın da taraflı olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, “Kılıçdaroğlu genelde sosyal medyada göründü ve muhalefete yakın az sayıdaki kanala çıktı. Milyonlarca mülteciyi gönderme vaadi işe yaramadı” yorumu yapıldı.

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