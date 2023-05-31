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İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

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28 Mayıs seçimlerinin ardından suların durulmadığı CHP'den yeni bir açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 'değişim' mesajı vermişti. Bu sözlere Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan yanıt geldi.
İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

TEZCAN KAYDINI YAPTIRDI

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından açıklama yapan Tezcan, yeni dönemde parlamentoda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

'CHP'NİN HELALLEŞMESİNİ SAĞLADI'

Tezcan, seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı makamında bir değişim olup olmayacağıyla ilgili de, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, toplumun önemli bir kesimi ile buluşmasını, helalleşmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere ulaşabilmesini sağlamış bir liderdir. 2019 Yerel Seçimleri’nde, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini almamız o değişim ve dönüşümün ürünüdür. Adana, Mersin, Antalya gibi 11 büyükşehir belediyesini büyük bir güçle kazanmamız Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişim ve dönüşüm gücünün ürünüdür. İkincisi, tüm muhalefeti belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun liderlik yeteneğinin ürünüdür. Değişim ve dönüşüm arıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki en büyük değişim ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerden 1 gün sonra 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, "Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Maalesef olmadı. O yolda şimdi daha hızlı koşacağım. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Kimse kendini umutsuz hissetmesin. En zor şartlar altında millet sevgisiyle mücadeleye hep birlikte başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Aylardır süren seçim maratonununda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oranında oy alarak zaferle ayrıldı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oranında oy alarak seçimi kaybetti. Seçimlerden 3 gün sonra Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabındaki "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını kaldırdı.

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