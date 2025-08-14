  • BIST 10904.1
İsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

İmamoğlu hastaneye sevk edildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve daha önce de bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Ekrem İmamoğlu MR çekilmesi için hastaneye sevk edildi.
İmamoğlu hastaneye sevk edildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. 

AYRINTILAR GELİYOR...

