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İmamoğlu ile tartışan AKP'li esnaf: İmamoğlu bana tokat atmadı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan esnaf Sabah'a konuştu
İmamoğlu ile tartışan AKP'li esnaf: İmamoğlu bana tokat atmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan AKP'li esnaf Sabah gazetesine verdiği röportajda İmamoğlu'nun kendisine tokat atmadığını söyledi. 

Esnaf Eyüp Akgün, şunları kaydetti:



Sağ eliyle yanağıma dokunuyor. Sosyal medyada, 'tokatladı' diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz. Atmaya kalkanlara da gereken cevabı anladığı dilden veririz. Böyle bir göreve soyunmuşsanız. Taraflı tarafsız herkesin söylediklerini olgunlukla dinleyeceksiniz. 

 

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