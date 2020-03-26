İmamoğlu İstanbul için 'sokağa çıkma kısıtlaması' istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, “Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz” açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı aşikar' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutlak izolasyonun şart olduğunu söylerken, "Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir?" açıklamasında bulunmuştu.

HER GÜN 1 MİLYON İNSAN DOLMUŞ VE TAKSİ KULLANIYOR

Bakan Koca'nın açıklamalarını ardından gündeme ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 80 oranında düştüğünü ancak taksi ve dolmuş gibi kullanımlarla beraber hâlâ 1 milyondan fazla insanın her gün toplu taşımayı kullanmasının büyük bir risk teşkil ettiğini kaydetti.

İSTANBUL İÇİN KONTROLLÜ KISITLAMA İSTİYORUZ

İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması isterken, "Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız. Tekrar altını çizeyim, Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" dedi.