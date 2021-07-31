İmamoğlu kasketini taktı, yılın ilk hasadını yaptı: Tarımın ve kırsalın kalkındığı bir ortamda mutluluk, huzur ve bereket vardır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yılın ilk hasadını Silivrili köylülerle birlikte gerçekleştirdi. Yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'ye bir örnek bir yapıyı değer olarak dikkate aldıklarına vurgu yapan İmamoğlu “Bu konaklama betonu yerleştirmek. Dönüştürülmesinden hiçbir fayda görmez. Birinin aklından kanalın yayınlananki son gecer, bizim de aklımızdan geçiyor geçiyor; Şehir bereket fışkıracak topraklar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Değirmenköy’de düzenlenen “Hasat Bayramı”na katıldı. Köy meydanındaki etkinlik öncesinde, yol boyunca uzanan tarlaların birinde mola veren İmamoğlu, kasketini takarak çiftçilerle birlikte ilk hasadı yaptı. CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın eşlik ettiği İmamoğlu, köy meydanına kurulan çadırda çiftçilerle bir araya geldi.

Hasat Bayramı için düzenlenen etkinlikte ilk konuşmayı kadın çiftçiler adına Gökçe Aydın gerçekleştirdi. İBB’nin kendilerine sağladığı destekten dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Aydın, “Çiftçiliği bırakmak üzereyken, bu destek sayesinde tüm çiftçilerimizin yüzü güldü. Ben, bu yıl sezona başlarken, 50 bin TL karla sezona başlamış bulunmaktayım. Yapılan manevi desteğin miktarı paha biçilemez” dedi. Aydın’ın ardından Değirmenköy Muhtarı Erkan Varol, Silivri Sebze Birliği Başkanı İsmet Asan ve Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer de birer konuşma yaptı.

"Bu seraları, okula dönüştüreceğiz"

Son konuşmayı gerçekleştiren İmamoğlu, tarımsal ve hayvansal üretimle yaşamlarını sürdüren çiftçilere verdikleri destekleri detaylarıyla örneklendirdi. Göreve geldiğinden bu yana en mutlu olduğu anları, hasat bayramlarında yaşadığını vurgulayan İmamoğlu, 2 yılda birçok önemli işe imza attıklarının altını çizdi. “Hem geçen yıl Pendik'te hem bugün burada yaşadığımız o coşkuyu, çok az yerde yaşadım diyebilirim. Çünkü, tarımın ve kırsalın kalkındığı bir ortamda mutluluk, huzur ve bereket vardır” diyen İmamoğlu, “Değirmenköy'den ve Pendik Göçbeyli'den başlayarak, kooperatiflerimizin ve üreticilerimizin gösterdiği alanlarda modern seralar kuracağız. Bu seraları, teknik elemanlarımızın katkılarıyla teknik bilgileri aktararak, yanlış yapmayacakları bir okula dönüştüreceğiz. Üretimdeki doğru modelleri, en yenilikçi modelleri çiftçilerimize aktaracağımız bir nevi okullar olacak” ifadelerini kullandı.

İBB'nin çiftçiye verdiği bazı destekler şöyle:

Kemerburgaz’da atıl durumda olan ve çürümeye terk edilmiş sera, modern bir fide serasına dönüştürüldü.

- 2020’de 9 ilçede ve 83 mahallede 3.6 milyon yazlık sebze fidesi dağıtıldı. Bu fideler 2.287 dekar alana dikildi. Üretilen 16.380 ton domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuzun İstanbullulara ulaştırılması için tarihi Kadıköy Salı pazarını üreticilere ve kooperatiflere tahsis edildi. Bu pazarın bir benzeri, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü Beşiktaş’ta da açılacak.

- 2021’de ise 15 ilçede ve 111 mahallede 4.2 milyon yazlık sebze fidesi dağıtıldı. Bu fideler 2.728 dekar alana dikildi. Buralardan 19.612 ton mahsul alınması hesaplanıyor.

- Ekim ayından başlayarak, 12 ilçede, 65 mahallede, toplam 5 milyon kışlık sebze fidesi üretilere ücretsiz verilecek.

- İBB’nin farklı ilçelerdeki mevcut 4 dekarlık seralarının yanına, 4,5 dekarlık bir fide serası daha yapılacak. Böylece İBB, İstanbul’un ihtiyacı olan tüm yazlık ve kışlık fideleri kendi seralarında üretebilecek kapasiteye erişmiş olacak.

- 2020-21 yıllarında 10,5 milyon TL harcama yaparak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, İBB göletlerinin suladığı alan miktarı 1.000 dekardan 13.060 dekara çıkarıldı. Böylece halen açık kanal üzerinden 500 dekar sulayabilen gölet, kapalı sistemle beraber en az 15.000 dekarı sulayabilecek kapasiteye ulaşacak.

- 2021’de, 9 ilçe 63 mahallede silajlık mısır tohumu desteği verildi. Bu tohumlar 7 bin dekara ekildi. Bunlardan yaklaşık 60 bin ton silaj elde edilmiş olacak.

- Hayvan yetiştiricileri için, toplam 474 üreticiye 1.200 ton yem dağıtılması hazırlıkları tamamlandı. İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi 404 ve Manda Birliği üyesi 174 üreticiye, 1,445 ton büyükbaş hayvan süt yemi desteği sağlanacak.