İmamoğlu projeye itiraz dilekçesini verdi: Bu şehrin ekstra nüfusa ihtiyacı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "felaket, ihanet ve cinayet" projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesini verdi.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelerek itiraz dilekçesini veren İmamoğlu, İstanbul’un 2 kıta üzerinde kurulu olduğunu kaydederek, "Yaptığınız şey, ne olacak? Hangi kıta olacak? Bir şey mi üretmiş olacaksınız? Tümüyle şaşkınlık verici." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, 9-10 Ocak’ta Kanal İstanbul’un "bütün bilim insanları ile" konuşulacağı bir toplantı yapılacağını da açıkladı.

İmamoğlu şunları söyledi:

Bu şehrin ekstra binalara, ekstra nüfusa ihtiyacı yok. Bu şehrin, korunmaya ve insani gelişime ihtiyacı var. Bu ülkedeki gençler, liseli gençler, niye ülke dışına gidiyor? Bunu araştırmamız lazım. Onlara kaliteli bir ekosistem oluşturmamız lazım. Yeni teknolojileri geliştirerek, üreten, yeni katma değerlerle bu şehre katkı sunan nesilleri, bu şehirde var etmemiz lazım. Korumamız lazım. Onlara uygun ortamları var etmemiz lazım."

Sürecin siyasi bir tartışma olmadığını söyleyen İmamoğlu, "siyasi abluka altında" köşe yazısı kaleme alındığını savundu.

İBB Başkanı, belediyeye ait araçlarda bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini de söyledi: