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İmamoğlu: Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun, hepinizi Allah’a havale ediyorum

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"İnşallah bir gün siz de mutlu olursunuz"
İmamoğlu: Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun, hepinizi Allah’a havale ediyorum

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, “Seçim neden iptal edildi?” şeklindeki soruya “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt veren AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın ifadelerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun, hepinizi Allah’a havale ediyorum" dedi.

“Sahurda konuşmak pek adetim değil” diyerek evinde çektiği videoyu paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime soruyorlar, ‘Seçim niye iptal edildi’ diye, ‘Çaldılar’ diyor. Daha korkuncu ne biliyor musunuz, 3-4 yaşındaki çocuklara ‘çaldılar’ dedirterek kampanya yapıyorlar, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara. Başkanlık ne ki, ben her şeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin! Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun! Ve hepinizi Allah’a havale ediyorum. Şu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah’a havale ediyorum. Başkan olursun, Bakan olursun Meclis Başkanı olursun ama… Neyse. Babamın güzel bir lafı vardır, ‘Doğruluk ve dürüstlük, insanı mutlu eder’, inşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.” 

 

 

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