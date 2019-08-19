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İmamoğlu’dan kayyum kararına ilişkin açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, “Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” dedi.
İmamoğlu’dan kayyum kararına ilişkin açıklama

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nca HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeşlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

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