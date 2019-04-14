İmamoğlu’ndan A Haber’e: Soru soruyorlar, yanıtımı yayınlamıyorlar(video)

A Haber muhabiri, İmamoğlu’na “145 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz dediniz ve birkaç gündür gündemde çok tartışma konusu oldu. Neyi kastettiniz merak ediyoruz” diye sormuştu.
İmamoğlu, verdiği, “Topraklarımıza Osmanlı döneminin sandıkla ve seçimle tanıştığı gün 1. Meşrutiyet’tir” yanıtını A Haber’in yayınlamadığını belirtti.
“Yaklaşık 145 yıllık demokrasi mücadelesi” diyerek neyi kastettim? A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin. pic.twitter.com/rW68PcHkBD— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 April 2019
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