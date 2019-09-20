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İmamoğlu’ndan, ‘Atatürk’ün İstanbul günleri’ne bakış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Yayınları’nı (YKY) ve sergisini gezdi, yazar Ahmet Ümit’in imza gününe katıldı. İmamoğlu, YKY’deki sergilenen Atatürk’ün İstanbul günlerine ait fotoğrafl
İmamoğlu’ndan, ‘Atatürk’ün İstanbul günleri’ne bakış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Yayınları’nı (YKY) ve sergisini gezdi, yazar Ahmet Ümit’in imza gününe katıldı. İmamoğlu, YKY’deki sergilenen Atatürk’ün İstanbul günlerine ait fotoğrafları ilgiyle izledi.

YKY’de sergilenen, ‘Hoş Geldin Gazi-Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938)’ sergisini gezen İmamoğlu, YKY Kültür Sanat Genel Müdürü Tülay Güngen’den, sergideki fotoğraflar ve hikayeleri hakkında bilgi aldı.

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