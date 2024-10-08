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İMO İskele Belediye Başkanı ile toplantı yaptı

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İMO İskele Belediye Başkanı ile toplantı yaptı
İMO İskele Belediye Başkanı ile toplantı yaptı

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ve Yönetim Kurulu üyeleri Nüshet İlktuğ ve Hüdaverdi Tozan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İskele bölgesinde son yıllarda sıkça uygulanan kazık temellerin denetimi konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. 

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Abdullah Ekinci kazık temellerin zeminin üst yapı yüklerini doğrudan taşıyamadığı ya da taşıma kapasitesinin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilen derin temel türü olduğunu vurguladı. Ekinci toplantıda, projelendirilmiş kazık temellerin zeminle uyumunu, taşıma kapasitesine ulaşıp ulaşmadığını ve kazıklarda inşaat sırasında oluşabilecek hasar, süreksizlik veya kusurların tespiti amacıyla yerinde testlerin yapılmasının can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti. 

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