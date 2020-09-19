İnce'den TTB'yi hedef alan Bahçeli'ye tepki

Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretleri için dün akşam saatlerinde Trabzon'a gitti.

Üzerinde ‘Memleket Hareketi' yazılı otobüsle Trabzon'dan ayrılan İnce, geldiği Artvin'in Borçka ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı. İnce, beraberinde eşi Ülkü İnce ve hareketin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerle ilçede dolaşarak yurrtaşları selamladı.

"BU MEMLEKETİN AKILLI ÇOCUKLARINI DAHA FAZLA ÜZME"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kapatılmasına yönelik açıklamasına değinen İnce, "Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar. Onlar çoluk çocuğunu evde bırakıp bizi iyileştirmek, bizi yaşatmak için ölüyorlar" ifadelerini kullandı.

İnce, şöyle devam etti: "Tıp fakültesine yüksek topuklu, arkasına basılmış ayakkabı ile girilmez. Tıp fakültesine yüksek puanlı sınav belgesi ile girilir. Sayın Bahçeli bu memleketin akıllı çocuklarını daha fazla üzme."

"TÜRKİYE'Yİ YOKSULLUKTAN KURTARMAK İÇİN YOLLARDAYIZ"

Memleketin sorunlarını yerinde görüp çözüm önerileri üretmeyi istediklerini kaydeden İnce, “Dışarıdan gelen memurlara karşı Borçkalıların olağanüstü bir misafirperverliği vardı. Sadece bizim sıkıntımız aldığımız maaşla ilgiliydi. Tek maaşla hatırlıyorum bilet parası bulamadığımı. Anneme telefon açtım ‘bana yol parası gönder bilet parası bulamıyorum’ diye. Şubat tatiline öyle gittiğimi hatırlıyorum. Tekrar 34 yıl sonra burada memleket hareketinin kurucuları ile birlikte dolaşıyoruz. Memleketin sorunlarını yerinde görmek istiyoruz. Çözüm önerileri üretmek istiyoruz" dedi.

"Biliyorsunuz, Türkiye’nin en yoksul bölgelerinden birisi burası" diyen İnce, şunları söyledi: "Doğu Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane… Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 300 lira. Ama bu bölgede kişi başına gelir ortalama 2 bin 237 lira. İşte Türkiye’yi bu derin yoksulluktan kurtarmak için, Türkiye’yi başı dik onurlu bir ülke yapmak için yollardayız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Türk Tabipleri Birliği yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

16 Eylül'de Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, TTB'yi hedef almıştı.

"Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir" iddiasında bulunan Bahçeli, "Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.