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Ingenuity, Kızıl Gezegendeki ilk dondurucu gecesinde hayatta kalmayı başardı

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Bilim insanlarının Kızıl Gezegen Mars ile ilgili araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mars’a gönderilen NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegendeki ilk dondurucu gecesini sorunsuz geçirdi.
Ingenuity, Kızıl Gezegendeki ilk dondurucu gecesinde hayatta kalmayı başardı

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegendeki ilk dondurucu gecesini sorunsuz geçirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Jet Tahrik Birimi, ilk uçuşunu yapmaya hazırlanan Ingenuity'nin pillerinin ve diğer elektrikli parçalarının eksi 90 dereceye varan Mars gecesini hiçbir zarar görmeden atlattığını duyurdu.

Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki helikopterin aksamlarının gece dondurucu soğukta çatlamasından endişe ediliyordu.

NASA'nın keşif aracı Perseverance'ın karın bölgesindeki bölmeye sabitlenen ultra hafif helikopter, 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

 

"İlk geceden sağ çıktık. Bu çok büyük bir başarı"

Dünya dışında havalanacak ilk helikopter ünvanına sahip olacak olan Ingenuity'nin operasyon Başkan Yardımcısı Teddy Tzanetos, "İlk geceden sağ çıktık. Bu çok büyük, dört gözle beklediğimiz devasa başarılardan biriydi" dedi.

Tzanetos, "Kendi enerjimizin altına düşebilmek, kendimizi idame ettirebilmek, gece boyunca sıcak kalmak ve sonra uyanmak ve " Evet, buradayız. Yaşıyoruz ve sağlıklıyız" demek takımımız daha mutlu olamazdı" ifadelerini kullandı.

Dünya dışında havalanacak ilk helikopter Ingenuity'nin ilk uçuşunun 11 Nisan'dan önce gerçekleşmesi planlanıyor. Ingenuity, İngilizce'de "marifet" anlamında.

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

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