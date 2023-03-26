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İngiliz The Times gazetesi: Z jenerasyonu yenilmez Erdoğan’ı görevden almaya hazır

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, Türkiye'deki seçim ile ilgili dikkat çekici bir makale yayınladı. Analizde Z jenerasyonunun, Erdoğan'a oy vermeyeceği belirtildi.
İngiliz The Times gazetesi: Z jenerasyonu yenilmez Erdoğan’ı görevden almaya hazır

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için geri sayıma başlarken, uluslararası medya kuruluşları da bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor ve seçimden çıkacak sonuç ile ilgili tahminlerde bulunuyor.

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Sunday Times da bugün Türkiye’deki seçimler ve genç seçmenler ile ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı. Louise Callaghan imzalı haberde, “Z jenerasyonu yenilmez Erdoğan’ı görevden almaya hazır” başlığı kullanılırken, “Cumhurbaşkanı, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde 20 yıl süren iktidarının süresini uzatmayı umut ederken Erdoğan’ın hoşgörüsüz politikalarına öfkeli olan genç seçmenin başka bir fikri var” yorumuna yer verildi.

İngiliz Sunday Times’ın haberinde, Z jenerasyonunun Erdoğan yerine muhalefete oy verebileceği belirtildi.

Geçmişte ailesi AKP’ye oy veren bazı gençlerle konuşan The Times, bu kitlenin geçmişte Erdoğan’ı dini özgürlüklerin bir koruyucusu olarak gördüğünü yazdı. Gazeteye konuşan 24 yaşındaki bir genç, “Bir gücü bir kişinin bu kadar uzun süre tutması tehlikeli” yorumunu yaptı. 25 yaşın altında 13 milyon seçmen olduğuna dikkat çekilirken bu seçmenin yaklaşık yarısının ilk kez oy vereceği de belirtildi.

Haberde, “Uzmanlar Z kuşağının Erdoğan’ı 1150 odalı sarayından çıkmasını istediğini söylüyor. Bir dönem yenilmez olarak adlandırılan Erdoğan, muhalefet partilerinin bir araya gelmesinden sonra anketlerde geride kaldı” denildi. Sunday Times’taki haberde, “Seçmenlerin beşte birine denk gelen bu gruptaki seçmenin birçoğu hükümetin gündelik yaşama yönelik hoşgörüsüz hamlelerinden ve özellikle sosyal medya paylaşımlarına baskı yapılmasından motive alıyor” yorumu da yapıldı.

Erdoğan’ın dini özgürlükler getirdiğine dikkat çekilirken, 2019 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul için yeniden oylama yapılmasının birçok genç seçmen için kırılma noktası olduğu belirtildi. Sunday Times’a konuşan 24 yaşındaki genç, “Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla birlikte oyumun sayıldığını fark ettim. O zaman seçimlere inanmaya başladım” dedi.

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