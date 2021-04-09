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İngilizler, Kıbrıs Sorununda Bir Çıkmaz Olması İhtimalinden Endişeli

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 Garantör ülkelerden İngiltere’nin, çıkmaz endişesine rağmen, Kıbrıs sorunuyla ilgili 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi beşli konferansın müzakerelere dönülmesine imkan sağlamasını umut ettiği belirtildi.
İngilizler, Kıbrıs Sorununda Bir Çıkmaz Olması İhtimalinden Endişeli

 Garantör ülkelerden İngiltere’nin, çıkmaz endişesine rağmen, Kıbrıs sorunuyla ilgili 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi beşli konferansın müzakerelere dönülmesine imkan sağlamasını umut ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Çıkmaz Onları Endişelendiriyor- İngiltere Cenevre’de Zorluklara Rağmen Olumlu Sonuç Çıkmasını istiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, İngilizlerin Kıbrıs sorununda çıkmaz olması ihtimalinden ötürü endişeli olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi, Cenevre’de minimum bir anlaşma, çabaların devam etmesine izin verecek olumlu bir sonuca varılmasını umduğunu iletti.

Londra’nın, İngiltere’nin Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un Kıbrıs ziyaretiyle de kayda geçirildiği üzere, kendi rolünü yardımcı rol olarak gördüğünü yazan gazete, İngiltere’nin iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde hareket ettiği güvencesi verdiğini yazdı.

Gazete, İngiltere’nin Cenevre’de yapılacak gayri resmi konferans esnasında da bu çerçeve içerisinde hareket etmeyi hedeflediğini belirtti.

İngilizlerin tarafların sahip olduğu tezleri çok iyi bildiğini ve bunun Morton’un gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelerde ortaya çıktığını da yazan gazete, İngilizlerin hazırlıklarını yaptığını ve Kıbrıs’taki tarafların tezlerini kayda geçirdiklerini kaydetti.

Gazete, İngilizlerin beş taraflı gayri resmi konferans esnasında tüm taraflarla paylaşmayı isteyebileceği bazı öneriler hazırladığını ve bunların tarafların tezlerine dayandığını ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un yarın adaya geleceğini ve pazar günü liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını anımsattı.

Gazete “tarafların kendi ifade ettikleri tezlerden kıpırdamamaları yüzünden, Cenevre görüşmesinden yüksek beklentiler olmadığı” konusunda BM merkezinden sızan bilginin, Rum Yönetimi Başkanlığını rahatsız ettiğinin görüldüğünü de ekledi.

Alithia ise konuyla ilgili haberlere “Beş Taraflı Konferans Konusunda Her Şey Değişken- Manzaranın Netleşmesi İçin Lute Bekleniyor” başlıklarıyla yer verdi.

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