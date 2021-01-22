İngiltere: Covid-19 aşısı karşıtı kampanyalar Müslümanları mı hedef alıyor?

Koronavirüs aşısının helal olmadığı yönünde yürütülen kampanyalar özellikle İngiltere'deki Müslümanları ve azınlık grupları olumsuz etkiliyor.

"Siyahi, Asyalı ve diğer etnik azınlık kökenli" (BAME) grubunda kabul edilen Müslümanların, Covid-19 aşısı yaptırmakta isteksiz olduğu belirtiliyor.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nden İmran Ahmed, bu kampanyaların arkasında olanların yanlış bilgi ürettiklerini belirterek, "Müslüman toplumu hedef alan korkular, aşının bir şekilde helal olmayan bileşenler veya başka bir şey içermesiyle ilgilidir" dedi.

Pakistanlı din adamı Muhammet Tahir'ül Kadri, aşı karşıtı kampanyaları eleştirerek, "Tıbbi sürece inanmak İslam'ın temel öğretilerinden biri. Her zaman akıl, zeka, bilimsel araştırma ve entelektüel gelişime odaklanır." açıklamasında bulundu.

Aşılar helal açıklaması

Avrupa pazarında bulunan üç aşının üreticileri, domuz eti bazlı içerikler içermediklerini doğrulayan beyanlar yayınladı.

Endonezya'da Ulema Meclisi'nin "CoronaVac" aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva vermesinin ardından Devlet Başkanı Joko Widodo, helal olduğunu ilan eden bir posterin önünde Çinli Sinovac Biontech'in geliştirdiği aşıyı yaptırdı.