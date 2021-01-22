  • BIST 1.542
  • Altın 442,273
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

İngiltere: Covid-19 aşısı karşıtı kampanyalar Müslümanları mı hedef alıyor?

» »
İngiltere: Covid-19 aşısı karşıtı kampanyalar Müslümanları mı hedef alıyor?
İngiltere: Covid-19 aşısı karşıtı kampanyalar Müslümanları mı hedef alıyor?

Koronavirüs aşısının helal olmadığı yönünde yürütülen kampanyalar özellikle İngiltere'deki Müslümanları ve azınlık grupları olumsuz etkiliyor.

"Siyahi, Asyalı ve diğer etnik azınlık kökenli" (BAME) grubunda kabul edilen Müslümanların, Covid-19 aşısı yaptırmakta isteksiz olduğu belirtiliyor.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nden İmran Ahmed, bu kampanyaların arkasında olanların yanlış bilgi ürettiklerini belirterek, "Müslüman toplumu hedef alan korkular, aşının bir şekilde helal olmayan bileşenler veya başka bir şey içermesiyle ilgilidir" dedi.

Pakistanlı din adamı Muhammet Tahir'ül Kadri, aşı karşıtı kampanyaları eleştirerek, "Tıbbi sürece inanmak İslam'ın temel öğretilerinden biri. Her zaman akıl, zeka, bilimsel araştırma ve entelektüel gelişime odaklanır." açıklamasında bulundu.

Aşılar helal açıklaması

Avrupa pazarında bulunan üç aşının üreticileri, domuz eti bazlı içerikler içermediklerini doğrulayan beyanlar yayınladı.

Endonezya'da Ulema Meclisi'nin "CoronaVac" aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva vermesinin ardından Devlet Başkanı Joko Widodo, helal olduğunu ilan eden bir posterin önünde Çinli Sinovac Biontech'in geliştirdiği aşıyı yaptırdı.

Müslüman grupların Covid-19'dan daha fazla etkilendiğini gösteren araştırmalar bulunuyor. Avrupa'daki hükümetler, tüm nüfusun mümkün olan en kısa sürede aşılanması için çabalıyor.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 aşılarına eşitsiz erişim dünyanın yoksul güneyini risk altında bırakıyor22 Ocak 2021 Cuma 21:22
  • AB ülkelerinde Kovid-19 aşısı tedarikindeki aksaklıklar tepkilere yol açtı22 Ocak 2021 Cuma 21:05
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti22 Ocak 2021 Cuma 12:43
  • Kızartılmış besinler kalp hastalığı riskini artırabilir21 Ocak 2021 Perşembe 23:02
  • Düşük ve orta gelirli 92 ülkenin gözü kulağı DSÖ'den gelecek Kovid-19 aşılarında21 Ocak 2021 Perşembe 22:40
  • Hüseyin Aydınlı’nın ölüm nedeni aort damarının yırtılması...21 Ocak 2021 Perşembe 22:05
  • Covid-19 aşısı uygulananlarda hangi ‘yan etkiler’ görüldü?21 Ocak 2021 Perşembe 21:26
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 97 Milyon 310 Bini Geçti21 Ocak 2021 Perşembe 11:59
  • Araştırma: Orta yaşlarda kuruyemiş tüketmek bunama riskini azaltıyor20 Ocak 2021 Çarşamba 20:28
  • Araştırma: Covid-19’a yakalanma riskinde konuşmak öksürük kadar tehlikeli20 Ocak 2021 Çarşamba 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti