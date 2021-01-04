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İngiltere: İlk Oxford/AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı böbrek hastasına yapıldı

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Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyada ilk olarak 82 yaşındaki bir böbrek hastasına uygulandı.
İngiltere: İlk Oxford/AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı böbrek hastasına yapıldı

İngiltere'de 30 Aralık'ta yaygın kullanımına onay verilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca'yla birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı. İlk olarak da Oxford Churchill Hastanesinde diyaliz makinasına bağlı tedavi gören 82 yaşındaki Brian Pinker'a vuruldu.

'Aşı benim için normal yaşama dönebilmemin tek yolu'

Aşı olduktan sonra kendisini iyi hissettiğini belirten Pinker, "Aşı benim için her şey demek, normal yaşama dönebilmemin tek yolu bu" ifadelerini kullandı. Pinker ayrıca yaklaşan evlilik yıl dönümünü kutlamayı dört gözle beklediğini söyleyerek aşıyı geliştiren bilim insanlarına saygılarını sundu.

 

 

'İngiliz biliminin bir vasiyeti'

Öte yandan Sağlık Bakanı Matt Hancock, "İngiliz biliminin bir vasiyeti" olarak nitelendirdiği ülkenin ikinci onaylanmış koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesinden memnun olduğunu belirtti.

Hancock ayrıca "dönüm noktası" dediği aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüs önlemlerinin de yakın zamanda son bulacağını belirterek, ocak ayı başında bir milyondan fazla aşının uygulandığını, bu sayıyı önümüzdeki ay önemli ölçüde artırmayı umduklarını söyledi.

Doz aralığı 12 haftaya çıkarıldı

Ulusal Sağlık Hizmeti'ne (NHS) bağlı Oxford, Londra, Sussex, Lancashire ve Warwickshire hastaneleri Oxford-AstraZeneca aşısını uygulamakla görevlendirilirken, halen hazırda 530 bin doz aşının bulunduğu aktarıldı.

2 doz olarak uygulanan aşının, 21 gün olan doz aralığı daha fazla insana ilk dozun uygulanabilmesi için 12 haftaya çıkarıldı.

İngiltere'de Biontech-Pfizer tarafından geliştirilen aşı ise 8 Aralık'ta uygulanmaya başlamıştı.

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