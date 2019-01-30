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İngiltere’de geçen yıl düzenlenen iki festivalin, bir çatı altında yapılması yönünde karar verildi

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 İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (İKTTO), İngiltere’de geçen yıl düzenlenen iki festivalin, bir çatı altında yapılması yönünde karar verildiğini açıkladı.
İngiltere’de geçen yıl düzenlenen iki festivalin, bir çatı altında yapılması yönünde karar verildi

 İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (İKTTO), İngiltere’de geçen yıl düzenlenen iki festivalin, bir çatı altında yapılması yönünde karar üretildiğini açıkladı.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’de yaşayan tüm Kıbrıslı Türklerin Kültür Festivali’nin  tek festival çatısı altında bir araya gelmesi için,  her iki festivalin organizatörleri ile hem ayrı ayrı, hem de birlikte ortak bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, İngiltere’de herkesin kafasını karıştıran ve hiçbir mantığa hizmet etmeyen iki festivalin ayrı organize edilmesinin doğru olmadığı noktasında tam bir mutabakat sağlandığı vurgulandı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “İngiltere’de yaşayan ve bu festivallere yoğun katılım gerçekleştiren gerek insanlarımız gerekse iş adamlarımız, bu yıl artık tek bir ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin’ yapılmasından yana olduğunu vurgulamaktadır.

Tüm kesimlerin bir araya gelerek, Konsey, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Toplum Merkezi, Kıbrıs Türk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, Londra Türk Masterleri, Kıbrıs Sanatçılar Platformu, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer kuruluşların temsilcilerinden oluşacak  bir Festival Komitesiyle, İngiltere’de varlık ve aktivite gösteren tüm kurum ve kuruluşların toplum için gerçekleştirecekleri, tek bir ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin’ yapılması noktasında görüş birliğine varılmıştır”

Açıklamada, ancak  Konsey’in  diğer kurum ve kuruluşları bir tarafa iterek, İngiltere’de Kıbrıs Türk Kültür Festivalini ‘biz ayrı yapacağız siz ayrı yapın’ noktasında ısrar ettiği belirtilerek, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığı ifade edildi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın , yapılacak İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin İngiltere’deki tüm kurum ve kuruluşları içerisine alması gerektiği görüşünü  desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Oda,  tek bir  festivalin yapılmasından yana olduğunu yineledi.

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