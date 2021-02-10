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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

İngiltere'de iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulundu

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İngiltere'de biri "kaygı verici" olarak sınıflandırılan iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulundu.
İngiltere'de iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulundu

İngiltere'de biri "kaygı verici" olarak sınıflandırılan iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulundu.

Yetkililer, söz konusu Covid-19 varyantlarının Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla benzerlikler taşıdığını duyurdu.

İlk olarak Bristol'de bulunan yeni varyantlardan biri, Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu tarafından "endişe verici" olarak belirlenirken, Liverpool'da rastlanan virüs türü için "incelenmekte olan varyant" denildi.Ayrıca yeni varyantların, Güney Afrika ve Brezilya'da görülenler gibi virüsün başak proteininde meydana gelen E484K mutasyonuna sahip olduğu aktarıldı.

Yeni varyantlardan kaynaklanan 76 vakanın tespit edildiğini açıklayan İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ise aşıların etkili olacağına emin olduğunu belirtiyor.

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