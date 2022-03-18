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İngiltere’de Seyahat Kısıtlamaları Sona Erdi

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İngiltere’de Seyahat Kısıtlamaları Sona Erdi
İngiltere’de Seyahat Kısıtlamaları Sona Erdi

İngiltere'ye yurt dışından gelecek yolcular için Covid-19 seyahat kısıtlamaları bugün sona erdi. Artık aşısız yolcuların test yapması gerekmeyecek. Testler daha önce aşı yaptırmış yolcular için kaldırılmıştı.

Yolcuların İngiltere'de kalacakları adresleri birer forma yazma zorunluluğu da sonlandı.

Kısıtlamalar pandeminin başında, yaklaşık iki yıl önce getirilmişti.

Seyahat sektörü temsilcileri, son kısıtlamanın da kaldırılmasının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Havacılıktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Courts, "Katlandığımız her şey bu aşamaya ulaşmak içindi ve işe yaradı. Yaptığımız her test, her aşı ve ülke tarafından yapılan her fedakarlık sonunda, iki yılın ardından bürokratik kısıtlamalar olmadan seyahat edebilmemizi sağladı" dedi.

Hükümet kısıtlamaların Paskalya öncesi kaldırılmasının bilinçli bir seçim olduğunu, gelecekte yaşanabilecek yeni Covid-19 dalgalarına karşı planlarının da hazır olduğunu duyurdu.

'Rezervasyonlarda büyük artış var'

Turizm şirketi Kunoi'nin yöneticisi Derek Jones, son aylarda rezervasyonlarda büyük bir artış yaşandığını belirtti:

"Son kısıtlamaların da kalkmasıyla yeni bir devir açıldı. İnsanlar artık yurt dışındaki arkadaşları ve akrabalarını, dönüşte test yaptırma stresi yaşamadan ziyaret edebilir.

"Ülkeye girişte doldurulması gereken formlar da sevilmiyordu ve verimsizdi. Seyahatlere iki yıldır karmaşa hakimdi ama artık bu bitti."

 
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