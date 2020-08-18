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İngiltere’den Güney Kıbrıs’a Yeni Uçuşlar Başladı!

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İngiliz “Jet2” havayolu şirketinin dünden itibaren İngiltere’den Güney Kıbrıs’a uçuşlara yeniden başladığı ve haftada 24 uçuş gerçekleştireceği bildirildi.
İngiltere’den Güney Kıbrıs’a Yeni Uçuşlar Başladı!

İngiliz “Jet2” havayolu şirketinin dünden itibaren İngiltere’den Güney Kıbrıs’a uçuşlara yeniden başladığı ve haftada 24 uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

Politis gazetesi, Korona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’a uçuşları durduran İngiliz “Jet2” şirketinin dünden itibaren uçuşlarına yeniden başladığını yazdı. Gazete, şirketin dünkü ilk seferinde 64 yolcuyu Mancester’dan Larnaka’ya getirdiğini belirtirken böylece İngiltere’de haftalık uçuş sayısının 88’e yükseleceğini de vurguladı. Gazete ayrıca Ağustos ayının ilk çeyreğinde İngiltere’den Güney Kıbrıs’a bin 230 kişinin gittiği de aktardı.

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