İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı

Tarihte ilk kez insan beyni, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayarı kontrol etti.

Tarihte ilk kez insan beyni, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayarı kontrol etti.

BrainGate teknolojisiyle iki katılımcı 24 saat boyunca kablo olmadan bilgisayara komut aktardı.

Bilim insanları uzun süredir üzerinde çalışılan, bir zamanlar düşüncesi bile hayal olan projeyi hayata geçirdi.

Sonuçları yayımlanan bir çalışmaya göre insan beyni ilk kez kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlandı.

Beynin motor korteksine bağlanan bir parçayla kablo ihtiyacı olmadan beyin mesajları bilgisayara iletildi. Çalışmaya 2 kişi katıldı.

Söz konusu iki ikişinin de felçi olduğu ve bu nedenle bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Araştırmaya göre 24 saatlik süren teste katılan kişilerin felçi olduğu ve bu nedenle bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Komut aktarımı başarılı olan iki kişi düşünce gücüyle bilgisayara istedikleri komutu verdi.