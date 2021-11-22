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Instagram: Urban dictonary name nasıl yapılır? Urban dictonary nedir?

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Sosyal medya platformu Instagram, yeni bir akımla daha dikkatleri üzerine çekti. İnstagram uygulamasında kullanıcılar isim analizi yaparak paylaşımlarda bulunuyor.
Instagram: Urban dictonary name nasıl yapılır? Urban dictonary nedir?

İsim analizi 'Urban dictonary' sitesinden gerçekleşiyor. Peki ama Urban Dictonary üzerinden isim analizi nasıl yapılır, instagram'da nasıl paylaşılır? Roasting kelime anlamı nedir?

Urban Dictonary ile Instagram üzerinde birçok kullanıcı isim analizi yapıyor. İsim analizi ile kullanıcılar story paylaşarak takipçileriyle eğlenceli içerikler oluşturuyor. Yaklaşık 1 milyona yakın kişi isim analizi yaptı. İşte Urban Dictonary hakkında bilgiler...

Urban Dictonary nedir?

Urban Dictonary; isim analizi yapmak için hazırlanmış bir sitedir. Kullanıcılar site üzerinden kendi isimlerinin genel tanımlarına ulaşabiliyor. İngilizce bir içerik hazırlanan sitede isim analizlerini daha sonra Türkçe'ye çevirebilirsiniz. 

Urban Dictionary, web tabanlı bir sözlük. 2 Mart 2013 tarihinden itibaren içerisinde 7 milyondan fazla tanım barındırmaktadır. Gönderiler gönüllü editörler tarafından yazılır ve site ziyaretçileri tarafından oylanır.

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