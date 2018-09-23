Instagram'da 'repost' dönemi

Instagram, yıllardır üçüncü parti uygulamaların sağladığı bir özelliği doğrudan kendi sunmaya hazırlanıyor.

Kullanıcıların birçoğu Twitter'da olduğu gibi Instagram'da da fotoğrafları yeri geldiğinde RT etmek daha doğrusu Repost etmek istiyor.

Diğer bir deyişle paylaşılan bir fotoğrafı 'imzalı' bir şekilde kendi hesabından hızlıca paylaşmayı arzu ediyor.