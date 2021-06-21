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İphone 13'lerin Fiyatı ve Renkleri Sızdı!

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Apple'ın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelinin fiyatı ve renkleri sızdı.
İphone 13'lerin Fiyatı ve Renkleri Sızdı!

Apple'ın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelinin fiyatı ve renkleri sızdı. İddialara göre, yeni seride en ucuz telefon olan iPhone 13 Mini 64 GB 700 dolar (6 bin TL), en pahalı telefon iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 1600 dolardan (13.600 TL) satılacak. Yeni iPhone'ların rengi ise mat siyah, pembe, turuncu, bronz ve mor olacak.

Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

KAMERA ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığıhaberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

Cihazların fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor:

  • iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar
  • iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar
  • iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar
  • iPhone 13 64 GB = 800 dolar
  • iPhone 13 128 GB = 850 dolar
  • iPhone 13 256 GB = 950 dolar
  • iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar
  • iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar
  • iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar
  • iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

RENKLERİ NASIL OLACAK?

Kaynaklara göre Pro ve Pro Max modellerinde mat siyah seçeneği sunulacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.

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