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Irak Başbakanı: Süleymani, öldürüldüğü sırada üzerinde Suudi Arabistan'a iletilecek bir mektup taşıyordu

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Irak Başbakanı: Süleymani, öldürüldüğü sırada üzerinde Suudi Arabistan'a iletilecek bir mektup taşıyordu
Irak Başbakanı: Süleymani, öldürüldüğü sırada üzerinde Suudi Arabistan'a iletilecek bir mektup taşıyordu

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, başkent Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin kendisinin davetiyle ülkede olduğunu belirtti. Abdülmehdi, Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce İran'ın bölgesel rakibi Suudi Arabistan'a bir mesaj iletmeye hazırlandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in öldürüldüğü ABD saldırısının ardından Irak parlamentosu, ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesi için olağanüstü bir oturum düzenledi.

Toplantı yapmayı planlıyorlamış

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, bu oturumda konuşan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Süleymani’nin kendisinin davetiyle Bağdat’ta olduğunu ve öldürüldüğü cuma sabahı bir toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

Abdülmehdi, Süleymani’nin öldürüldüğü sırada üzerinde, Suudi Arabistan’a iletilmek üzere İran tarafından yazılmış bir mektubu taşıdığını iddia etti.

Buna göre İran, Suudi Arabistan’la gerilimi düşürmek adına Irak’ın daha önce kendilerine ilettiği bir mesaja yanıt yazmıştı.

Irak Başbakanı ayrıca Ebu Mehdi el Mühendis’in de, suikasttan hemen önce Bağdat’taki Amerikan Büyükelçiliği baskınında da milislerin protestolara katılmasına karşı çıktığın vurguladı. Buna göre Mühendis, öldürülmesinden hemen önce, milisler Amerikan elçiliğinin önünden çekilmezse istifa edeceğini söylemiş ve bu sayede protestolar dinmişti.

Elçi bakanlığa çağrıldı

Öte yandan parlamentodaki oturum sürerken, Irak Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırdı. Görüşmede, Irak’ın suikastla egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı.

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