Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, 2008'de dağıtılan Mehdi Ordusu'nu yeniden faaliyete geçiriyor

Irak'ın önde gelen Şii liderlerinden Mukteda el Sadr, işgal sırasında ABD ordusunun ciddi kayıplar vermesine neden olan ve ilerleyişini yavaşlatan Mehdi Ordusu'nu yeniden faaliyete geçireceğini açıkladı.
Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, el Sadr, "özellikle Mehdi Ordusu'na mensup savaşçılara hazır olmaları" talimatını verdi.
Sadr, "Vatansever Irak direnişinin lideri olarak, özellikle Mehdi Ordusu, Vaat Edilen Gün Tugayları ve tüm vatansever, düzenli gruplara Irak'ı korumaya hazır olma çağrısı yapıyorum" dedi.
Şiilerin kurduğu Mehdi Ordusu, 2000'lerin başında Irak'ın işgaline karşı en etkili mücadeleyi veren grupların başında geliyor.
Mehdi Ordusu, ABD güçlerinin çekilmesi ve lideri Sadr'ın da siyasete girmesinin ardından 2008 yılında dağıtılmıştı.
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