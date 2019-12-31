Irak'ta ABD Büyükelçiliği işgal edildi

ABD'nin İran destekli gruplara karşı Irak ve Suriye'de belli bölgelerde hava bombardımanı düzenlemesinin ardından gerilim artıyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi toplanarak protesto yapmaya başladı. Toplanan protestocular "Amerika'ya hayır, Trump'a hayır" sloganları attı. Büyükelçi ve çalışanlar binadan tahliye edilirken Büyükelçilik işgal edildi.

Reuters'ın aktardığına göre ABD'nin İran destekli milis güçlerine yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği hava bombardımanına tepki gösteren yüzlerce protestocu ve milis savaşçısı Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı. Bazı protestocular binanın kapısına taş atarken diğerleri de "Amerika'ya hayır, Trump'a hayır" sloganları attı. Irak'ın güvenlik güçleri protestocuların yakınında durarak elçiliğe girmelerini önledi.

ABD'nin bombardıman düzenlediği İran destekli milis güçlerinin üst düzey yetkililerinin de protestocular arasında olduğu belirtilidi.

Irak Dışişleri yetkilileri, Reuters'a, ABD Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarının Bağdat'tan tahliye edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA), protestocuların Büyükelçilik binası duvarını ateşe verdiğini belirtti.

ABD'nin dün düzenlediği hava bombardımanında 25 savaşçı ölmüş, 55'i de yaralanmıştı. Irak hükümeti ABD'nin saldırısını kınayarak yapılanın 'egemenlik ihlâli' olduğunu söylemişti. ABD ise Irak'ın ülkedeki ABD askerlerini korumakta yetersiz kaldığını bu sebeple bombardımanı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.