Irak'ta Sars Virüsü Paniği!

Çin’de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü, şimdi de Türkiye’nin sınır komşu Irak’ta da görüldü.

IKBY Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentinde korona belirtileri gösteren hastaların aslında SARS virüsüne yakalandıklarını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentindeki Asa Hastanesi’nin biyolojik laboratuvarında yapılan testler sonucu Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsüne rastlandığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye’de yeni tip koronavirüs belirtileri gösteren bazı hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek söz konusu hastaların Kovid-19 değil, SARS hastası olduklarının altı çizildi.

IKBY SAĞLIK BAKANLIĞI: SARS YAYILMIYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Havizi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asa Hastanesi’nin SARS virüsünün kentte yayıldığına dair yaptığı açıklamanın herhangi bir bilimsel temele dayanmadığı ve virüsün yayıldığına dair bir kanıtın olmadığı belirtildi.

ÇİN’DE SKANDAL GÖRÜNTÜLERE NEDEN OLDU!

Çin’in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsününn tespit edilmesinin ardından havalimanındaki 14 bin kişide paniğe neden oldu. Çin polisinin 14 bin kişiyi karantinaya alma kararının ardından havalimanında skandal görüntüler eşliğinde gerginlik yaşandı. Karantina altına alınmak istemeyen halk barikatları aşmaya çalıştı.