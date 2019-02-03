İran 1300 km menzilli yeni balistik füzesini 'başarıyla' test etti

İran Savunma Bakanı, bin 300 kilometre menzile sahip olan yeni seyir füzesini başarıyla test ettiklerini açıkladı.

İran Savunma Bakanı, bin 300 kilometre menzile sahip olan yeni seyir füzesini başarıyla test ettiklerini açıkladı.

İslam Devrimi'nin 40'ıncı yılı kutlamaları sırasında konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Hüveyze (Hoveizeh) seyir füzesi ile yaptığımız testte, bin 200 kilometre uzaklıktaki hedefini başarıyla vurduk." ifadelerini kullandı.

Hatemi, füzenin çok kısa sürede ateş edilmeye hazır hale geldiğini ve alçaktan uçabildiğini belirtirken, silahı "İran İslam Cumhuriyeti'nin kolu" olarak nitelendirdi.

Her ne kadar İran 2015'te imzaladığı Nükleer Anlaşma kapsamında nükleer amaçlı testler yapmayacağının taahhütünü verse de daha önce de balistik füzeleri test ettiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını çiğnediği konusunda uyarıda bulunmuş, ancak Tahran çalışmaların sadece savunma amaçlı devam ettirildiğini ve Güvenlik Konseyi kararını çiğnemediklerini savunmuştu.

ABD geçtiğimiz yıl Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini duyurmasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik gerginlik artmaya devam ediyor.

Diğer yandan başta Avrupa Birliği olmak üzere anlaşmaya taraf olan ülkeler, Washington tarafından İran'a karşı uygulanan ambargoyu dikkate almayacaklarını belirtiyor.