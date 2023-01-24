  • BIST 5.380,73
  • Altın 1170.493
  • Dolar 18.8068
  • Euro 20.4274
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İran: AB ve İngiltere’nin yaptırımlarına karşılık vereceğiz

» »
İran, AB ve İngiltere'nin son yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu.
İran: AB ve İngiltere’nin yaptırımlarına karşılık vereceğiz

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından İranlı bazı kişi ve kurumlara getirilen yaptırımlara karşılık vereceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, AB ve İngiltere’nin Tahran’a yönelik son yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı. AB ve İngiltere’nin yaptırımlarını kınadıklarını belirten Kenani, “Avrupa Birliği ve İngiliz rejiminin bu eylemi, İran gerçeklerini tam olarak anlama konusundaki zihinsel yetersizliklerinin yanı sıra İran’ın otoritesine ilişkin kafa karışıklıklarının bir işaretidir” dedi.

Kenani, “İran, bu tür başarısız politikalara karşılık verme hakkını saklı tutmakta ve yakında Avrupa Birliği ve İngiltere’deki insan hakları ihlalcilerine ve terör destekçilerine karşı yeni bir yaptırım listesini duyuracak” ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri, İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle dün İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. İngiltere de “gösterilerin bastırılmasındaki insan hakları ihlalleri” ve casuslukla suçlanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi’nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hostes seçiminde rezalet: Soyunmaya zorlayıp incelemişler10 Ocak 2023 Salı 23:51
  • İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapse mahkum edildi10 Ocak 2023 Salı 12:53
  • BM, Türkiye üzerinden Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı09 Ocak 2023 Pazartesi 21:19
  • İran lideri Hamaney’den göstericilere “ihanet” suçlaması09 Ocak 2023 Pazartesi 18:53
  • Suudi Arabistan, kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı08 Ocak 2023 Pazar 19:44
  • Arap medyasından Türkiye-Suriye ilişkisine dair çarpıcı iddia: Tarih verildi08 Ocak 2023 Pazar 17:10
  • Bakan Çavuşoğlu: Suriye ile ikinci görüşme ocak ortasında olabilir01 Ocak 2023 Pazar 16:21
  • Türkiye’den kritik 'Libya' hamlesi! Uçaklar peş peşe indi01 Ocak 2023 Pazar 12:23
  • İran’da İdama Mahkum Edilen Bir Kişinin Daha Yeniden Yargılanma Talebi Kabul Edildi31 Aralık 2022 Cumartesi 19:03
  • İran’dan dikkat çeken askeri tatbikat30 Aralık 2022 Cuma 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti