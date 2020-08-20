İran: BAE gemisine el koyduk, mürettebatı gözaltına aldık!!!

ABD Başkanı Donald Trum'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkileri normalleşme anlaşmasının imzalanmasıyla yükselen Abu Dabi-Tahran geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trum'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkileri normalleşme anlaşmasının imzalanmasıyla yükselen Abu Dabi-Tahran geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, pazartesi günü İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle BAE'ye kayıtlı bir gemiye el konularak mürettebatı gözaltına alındı.

Pazartesi günü BAE Sahil Güvenliği, İran teknelerine ateş açıp iki İranlı balıkçıyı öldürmüştü, bunun üzerine BAE Tahran Maslahatgüzarı iki kez İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, yapılan görüşmede bu yasadışı olayı sorumluğunun BAE hükümetinde olduğu, tutuklanan balıkçılarla el konulan teknelerin ivedilikle bırakılması ve öldürülen şahısların cenazelerinin İran’a verilmesinin istendiği belirtildi.

İran Dışişleri'ne göre olayla ilgili derin üzüntü açıklayan BAE hükümeti, bir mektupla tazminat ödemeye hazır olduğunu söyledi.

BAE gemisinin İran sularına yasadıiı hareket ettiği ifade edilen açıklamada, "İran bir kez daha Fars Körfezindeki tüm taraflara menfaatleri ve vatandaşlarına herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceğini ve bu konuda tüm tedbirleri alacağını ilan etmektedir" denildi.