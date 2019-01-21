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İran: İsrail'le savaşmak için sabırsızlanıyoruz

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İsrail'in Suriye'deki İran güçlerine yönelik hava saldırısında 4 Suriye askeri hayatını kaybetti. Saldırı sonrası İran'ın ilk açıklaması 'İsrail'le savaşmak ve onları yok etmek için sabırsızlanıyoruz' oldu.
İran: İsrail'le savaşmak için sabırsızlanıyoruz

İsrail'in Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı hedeflere hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran Hava Kuvvetleri Komutanlığından ilk açıklama geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki genç insanlar tamamen hazır ve siyonist rejimle çarpışmak ve onları dünyadan silmek için sabırsız" dedi.

KUDÜS GÜCÜ HEDEF ALINMIŞTI

İsrail ordusu Suriye'deki İran güçlerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." ifadesine yer verildi.

İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın elit birimi olan Kudüs Gücü'nü hedef aldığını belirtmiş; saldırıda silah depoları, Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümü, İran istihbarat birimi ve İran askeri talim tesisinin hedef alındığı duyurmuştu.

Suriye, hava savunma sistemlerinin çoğu İsrail roketini engellediğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hedef alınan yerlerin "başkent Şam yakınlarında" olduğunu, buralarda silah depolarının ve Hizbullah ile İran'a ait askeri birliklerin olduğunu belirtti.

'RUSYA: DÖRT SURİYE ASKERİ ÖLDÜ'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, operasyonda dört Suriye askeri öldü.

Operasyon İsrail'in Golan Tepeleri'nin kuzeyinden İsrail'e roket atıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklamasının ardından düzenlendi.

1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri 1967'de İsrail tarafından işgal edildi. Tepeler uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü Çad'da yaptığı konuşmada Suriye'deki İran güçlerini hedef alacaklarını söylemişti.

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