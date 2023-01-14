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İran’da casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi

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İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası infaz edildi.
İran’da casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi

İran’da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi’nin idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, “İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Ekberi’nin İngiliz istihbarat servisinin ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarıldı. Ekberi’nin, İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020’de başkent Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade’yi “teknik düzeyde kilit bir isim” olarak tanıttığı bilgisine yer verildi.

Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak’ta Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Ekberi’nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak “casusluk” suçlamasıyla yargılanan Ekberi’nin, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti. Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.

İstihbarat Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Ekberi’nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini “MI6” olarak bilinen İngiltere’nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiği ifade edilmişti. Açıklamada, Ekberi, “İran’ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri” olarak nitelendirilmişti.

İNGİLTERE’DEN TEPKİ

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan Ekberi’nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yılları arasında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.

Ekberi’nin idama mahkum edilmesine tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 11 Ocak’ta Twitter’dan paylaştığı mesajında, kararı “siyasi” olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. 

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