İran'da eşini aldatan koca ve sevgilisine zinadan ölüm cezası

İran'da eşini aldatan koca ve sevgilisi için verilen ölüm cezası üst mahkemece onaylandı. Aldatılan kadın mahkemeye video kayıtlarını verdikten sonra eşini affetti ancak babası, damadı için ölüm talep etti.

İran'da 27 yaşındaki bir kişi ile 33 yaşındaki sevgilisinin ilişkisi, zina suçundan ölüm cezalarıyla noktalandı.

Bu yılın başlarında polise giden kadın, kocası ile birlikte olan bir kadının görüntülerini göstererek şikayetçi oldu. Genç kadın daha sonra 27 yaşındaki kocasını bağışladı ancak kadının babası damadından şikayetçi oldu.

Alt mahkemenin verdiği idam cezasını değerlendiren Yüksek Mahkeme'nin 26. Dairesi, video ve itirafları dayanak göstererek ilk mahkemenin kararını onayladı.

İran'da zina suçluları recm cezasına çarptırılıyor, ancak hakimler hükümlünün asılmasına da karar verebiliyor.

Eğer mağdur taraf, suçluyu affederse ölüm cezası uygulanmıyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da geçen yıl 246 kişinin ölüm cezası infaz edildi.

Euronews